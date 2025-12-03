03.12.2025 20:38 , Канцелария (Сливенска митрополия)

В Бургас на 3 декември 2025 г. за десета поредна година се проведе инициативата „Елха на доброто“, организирана от Областна администрация – Бургас и посветена на деца в риск, които нямаха възможност да посрещнат Рождество Христово в семейна среда. Коледната елха, поставена във фоайето на администрацията, още през първия ден се изпълни с дарения от граждани, бизнес организации и институции, доказвайки, че традицията на милосърдието в региона остава жива.

Същата вечер инициативата бе надградена с благотворителния „Концерт на доброто“, проведен в голямата зала на Областната администрация. На събитието присъства и Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, заедно с десетки дарители, представители на местни организации, духовници, доброволци и граждани, обединени от желанието да подкрепят най-уязвимите деца.

Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений благослови инициативата и напомни, че милосърдието е живо свидетелство на Христовото Евангелие. В словото си той подчерта, че „всеки жест към страдащо дете е дар към Самия Христос“ и изрази благодарност към участниците, които със своята щедрост възпламеняват надежда в сърцата на малките.

Сливенската митрополия подкрепи кампанията активно, като предостави 100 големи коледни торби за деца от социално уязвими семейства и заяви своята готовност да бъде неизменен партньор във всяко дело на добротворство.

В инициативата се включи и Българският Червен кръст – Бургас, допринасяйки с дарения за деца в нужда.

Дарения към „Елха на доброто“ ще се приемат до 18 декември, като целта е подкрепата да достигне до всяко дете, за което кампанията е създадена.