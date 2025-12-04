Беседа в Бургас на тема: „Богомилството в историята и наши дни“

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений на 13 декември 2025 г., събота, от 16:30 ч. в „Морско казино“ – гр. Бургас, зала „Георги Баев“, ще се проведе беседа на тема „Богомилството в историята и наши дни“.
Събитието се организира от клуб „Философите на Бургас“, християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“ и храм „Св. Пимен Зографски“, със съдействието на Община Бургас.
Лектори ще бъдат проф. Иван Христов, проф. Димо Пенков и иконом д-р Стелиян Кунев.
Вход свободен. Заповядайте да участвате в беседата.