Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 04.12.2025 г.

04.12.2025 10:59 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 67

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 03.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 04.12.2025 Г.

Сливен: Криминалисти на РУ-Сливен работят по кражба на компоненти от система за управление, собственост на НКЖИ ЖП секция Пловдив, намираща се западно от ЖП гара Сливен. Сигналът е получен на 3 декември. По данни на заявителя нанесената щета е на стойност около 1600 лева. Проведени са незабавни издирвателни действия. В рамките на деня извършителите са установени. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

89 превозни средства и 116 лица са проверени в рамките на 2 часа по време на широкообхватен контрол в село Мокрен. Екипи на отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР-Сливен и РУ-Котел са извършили контрол по отношение техническата изправност на автомобилите, светлините, установяване употреба на алкохол и наркотични вещества, неправоспособни водачи, невръчени ел. фишове и НП, неизползване на обезопасителни колани, неправилно изпреварване, валидна задължителна застраховка Гражданска отговорност и други с цел намаляване броя на тежките пътни произшествия. Констатирани са 26 нарушения, за които са съставени актове и фишове. Шестима водачи са санкционирани за технически неизправности на автомобилите, като два са спрени от движение. Два автомобила са били без застраховка ГО. Засечени са 15 случая на превишена скорост. Връчени са 6 ел. фиша.

Служители на РУ-Сливен извършват проверки във връзка с хулигански прояви по време на нерегламентиран протест, осъществен на 3 декември пред сградата на Общината в центъра на град Сливен. По време на протеста няма пострадали, няма задържани лица.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.