Никулден е! Честит празник!

Православната църква почита днес паметта на Свети Николай Мирликийски Чудотворец. Празникът е наричан Никулден. Свети Николай е покровител на моряците и рибарите, морските специалисти, банките и банкерите, пивоварите и фармацевтите. На този ден обичай на трапезата е да се поднесе риба, най-често шаран.

На Никулден имениците в община Сливен са 3653. 1880 от тях носят името Николай. Никола се казват 566 души. Николина са 235 дами. Името Николинка носят 172 жени, Николета – 143. Господата, носещи името Нено, са 46, Ненко – 18, а Ненка – 24. В община Сливен повод да почерпят днес имат и 250 мъже с името Кольо и 51 с името Колю. 252 са с името Никол и 16 с името Нико.

Община Сливен честити празника на всички именици и им пожелава здраве, много късмет и успешни начинания!

