Сливен, кратки вечерни новини, 04.12.2025 г., четвъртък

04.12.2025 15:55

Сливен

След нерегламентирания протест пред сградата на общината в Сливен на 3 декември полицията е установила и отвела за разпит непълнолетно момче.

Народно читалище „Христо Смирненски 1944“ съобщи, че проектът им „Код ШЕВИЦА – фолклорът оживява в уличното изкуство“ е одобрен за изпълнение през 2026 година.

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен от 5 до 19 декември 2025 г. ще проведе традиционната празнична програма „Коледа в библиотеката“.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

На 1 декември – Световния ден за борба със СПИН – започна първият етап от Националната АНТИСПИН кампания.

Граждани се събраха снощи на протест пред сградата на Общината в Сливен, организиран чрез социалните мрежи.

Снощи в Психологическо студио „KatrInside“ се проведе групова среща на тема „Мъдростта на жрицата в нас“ – нашият вътрешен лечител и водач.