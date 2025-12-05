Коледната магия идва в Община Твърдица с празнична програма за декември 2025

05.12.2025 09:13 , Людмила Калъпчиева

Община Твърдица официално представя своята Коледна програма за 2025 година – месец, изпълнен с топлина, светлина и незабравими празнични преживявания за малки и големи.

През целия декември жителите и гостите на общината ще имат възможност да се насладят на богата поредица от събития – от тържественото запалване на коледните светлини и концерти, до творчески работилници, изложби, театрални представления и празнични инициативи за деца.

Коледната програма е подготвена с много внимание и желание да обедини общността, да донесе радост и да създаде неповторима празнична атмосфера. В дните преди Рождество Христово Твърдица ще засияе с пъстри светлини, музика, усмивки и дух на добротворство.

Община Твърдица кани всички жители и гости да станат част от празничните събития и заедно да посрещнат Коледа 2025 с надежда, благодарност и топлина.

Нека светлината на празника озари всеки дом!