Община Нова Загора получи одобрение за финансиране на проект № BG-RRP-13.009-0155 „Инсталиране на фотоволтаична система (ФЕЦ) и закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за нуждите на Дом за стари хора „Света Петка“ в село Баня“. Проектът се финансира по Механизма за възстановяване и устойчивост и представлява ключова стъпка към модернизиране на социалната инфраструктура и въвеждане на енергийно ефективни решения.

Чрез него домът ще стане по-независим от външни енергийни източници, благодарение на фотоволтаична система с мощност до 30 kW, която ще бъде инсталирана върху покрива на сградата. Очаква се тя да доведе до минимум 30% намаление на използваната първична енергия и до значително по-ниски разходи за електричество.

Проектът включва още закупуване на електрическо превозно средство и изграждане на зарядна станция с мощност не по-малка от 22 kW. Новият автомобил ще обслужва ежедневните потребности на дома – превоз на потребители, доставки, медицински посещения и други важни дейности.

Инициативата надгражда вече стартиралата мащабна реконструкция по проект № BG-RRP-11.010-0080 „Реформиране на Дом за стари хора „Света Петка“, с. Баня“, която ще преобрази базата според най-високите стандарти за резидентна грижа. Ремонтът предвижда модерни помещения с отделни санитарни възли, ново обзавеждане, обновена столова и кухня, както и изграждането на нов двуетажен корпус, свързан със съществуващия асансьор. За хората в по-тежко състояние ще бъдат осигурени мултифункционални медицински легла.

С реализирането на двата проекта Домът за стари хора „Света Петка“ ще се превърне в модерно, удобно и енергийно ефективно място, предлагащо качествена грижа и по-добри условия на живот за своите потребители. Община Нова Загора още веднъж доказва своя ангажимент към устойчивото развитие и подкрепата за най-уязвимите групи в обществото.