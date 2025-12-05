05.12.2025 09:37 , Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)

Уважаеми ученици, учители и родители,

каним ви на специална среща с автомобилния състезател Илия Царски на 8 декември, понеделник, в ПГ по механотехника – Сливен.

Очаква ви динамично и полезно обучение в рамките на кампанията „Аз ще бъда отговорен шофьор“. Г-н Царски ще сподели опит от пистата, ще говори за умното управление на скоростта, разпознаването на рисковите ситуации и основните системи на автомобила. Ще засегнем и темата за шофирането под въздействие на алкохол и наркотици – нещо, което всеки бъдещ шофьор трябва да приема сериозно.

Заповядайте. Обещаваме среща, която е едновременно полезна, интересна и малко „пълна с адреналин“, но само в разговора – не на пътя.