Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.12.2025 г.

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 04.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 05.12.2025 Г.

Нова Загора: Криминалисти от участък „Кв. Шести“ към РУ-Нова Загора са задържали извършител на кражба от частен имот. Сигналът е получен на 4 декември около 09,45 часа. По данни на заявителя през нощта на 4 декември от жилището му са откраднати битови вещи с неустановена към момента стойност. Проведени са незабавни издирвателни действия. Извършителят е установен в рамките на деня. Той е криминално проявен мъж на 31 години от град Нова Загора. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: Служители от участък „Запад“ към РУ-Сливен са установили използване на неистински документ за самоличност. На 4 декември, по време на ежедневния обход и контрол в малките населени места на община Сливен, е извършена проверка на 32-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес“. Автомобилът е спрян на път ІІ-66. При проверката той е представил фалшива шофьорска книжка италиански образец. Документът е иззет. По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.