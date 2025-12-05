Светлините на елхата в Сливен грейват на 8 декември

05.12.2025 10:05 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 51

На 8 декември в 17.30 часа на площад „Цар Освободител“ ще бъдат запалени светлините на коледната елха.

Общината е подготвила програма с много музика и настроение. На сцената на площада ще се качат децата от вокално студио „Усмивка“, Dance Studio „Barbie“ при Военен клуб-Сливен и денс формация „Олимпея“.

Специални гости ще бъдат изпълнителите от вокална група „Бон Бон“-София. Вечерта ще завърши с празнични фойерверки.

Община Сливен е подготвила богата програма за малки и големи през целия месец. Ще има изложби, концерти, благотворителни събития, базари и работилници, конкурси и много други. Цялата програма може да видите на следния линк:

https://infotourism.sliven.bg/actual/events_08_2025_12.htm