По традиция и тази година служителите на реда ще се грижат за сигурността и пътната безопасност около предстоящия празник на студентите – 8 декември. Служители на ОДМВР-Сливен са провели срещи с представители на местната власт и управителите на частните охранителни фирми за координиране на съвместните действия при необходимост. Установени са местата, където се очакват събиране на повече хора – заведения, хотели, къщи за гости, хижи и др. Предвидено е засилено полицейско присъствие, а на собствениците на съответните обекти е обърнато внимание на задълженията им с охраната и пропускателния режим, да не се надвишава капацитета и да не се продава алкохол на непълнолетни.

В дните преди, по време и след празника са планирани специализирани операции за контрол по спазването на пътните правила. Проверки ще се извършват за недопускането на нарушения на скоростните режими, управление под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества, неправоспособни водачи, технически неизправни автомобили и др. Полицейските екипи ще имат готовност и за регулиране и подпомагане на трафика при повишаване на интензивността му по магистрала „Тракия”, главните и второстепенни пътища.

Завишена е и контролната дейност по отношение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

ОДМВР – Сливен съветва празнуващите млади хора да пътуват внимателно, с добре подготвени автомобили и след предварително осведомяване за пътната и метеорологична обстановка.

Отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция” – МВР са подготвили практически препоръки за безопасно движение по време на студентския празник:

ПРЕПОРЪКИ ЗА СТУДЕНТИ – 2025 г.

1. С кого ще празнуваш?

2. Той ли ще те вози, или ти ще шофираш?

Сега е моментът, ти избираш!

Ако ще шофираш ти:

1. Нов водач си, нямаш много опит – по-добре намери кой да шофира, а ти се отдай на купона.

2. Имаш опит в шофирането – тогава:

- подготви автомобила за зимата:

- гумите трябва да са за зимни условия или с протектор с дълбочина най-малко 4 мм;

- резервната гума да е готова за използване и да е на достъпно място;

- течностите трябва да са подходящи за зимата – антифриз, стъклопочистваща течност;

- перата на чистачките да са здрави, топлинната инсталация да е изправна;

- провери съдържанието на аптечката, обнови го и го допълни – не знаеш кога ще ти потрябва;

- зареди вода за пиене и топли дрехи;

- постави в багажника вериги за сняг;

- зареди достатъчно гориво и се информирай за бензиностанции по пътя;

- ако ще си с електрически автомобил, проучи за зарядни станции;

- поддържай средствата за комуникация заредени, носи зарядни за тях;

3. Кажи на най-близките си къде и с кого ще бъдеш, дай им телефонния номер на поне един от компанията.

4. Не забравяй документите си – личните, на автомобила, резервации.

5. Задай правилата за пътуване:

- всички нека използват обезопасителни колани (не забравяй, че и ти подлежиш на санкция, ако пътниците не са с обезопасителен колан дори и ти да си);

- определи нивото на шума – това може да гарантира сигурността на всички ви;

- не се поддавай на емоциите и груповите провокации – спазвай правилата;

6. Не шофирай след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози;

7. Не шофирай, ако не се чувстваш отпочинал или имаш главоболие – помогни си с автоаптечката при необходимост.

Ако ще пътуваш с приятел:

1. Убеди се, че е правоспособен водач.

2. Дори да нямаш друг избор в момента, не пътувай с него, ако е употребил алкохол, наркотични вещества или техни аналози. Винаги има друго решение.

3. Не му пречи по време на шофиране, не го провокирай да нарушава правилата. Мисли за сигурността – твоята и на останалите.

4. Осведомете се за ремонти по маршрута на движение и за алтернативните пътища;

5. Информирайте се за достъпността на мобилните мрежи; за бензиностанции.

6. Ако изпаднете в рискова ситуация винаги първо сигнализирайте на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, след това на близките си и накрая, ако е толкова важно се индикирайте в социалните мрежи.