Кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев се срещна със Сливенския митрополит Арсений

На 4 декември, кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев проведе среща с Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в сградата на Сливенска св. митрополия. На срещата присъства и г-н Цвятко Цвятков, кметски наместник на с. Драма, където бе обсъдена възможността за изграждане на нов православен храм в селото.

По време на срещата митрополит Арсений подари картина за Коледния благотворителен бал на община „Тунджа“. Дарението ще подкрепи благотворителната кауза, чрез която се събират средства за деца, ученици, студенти и младежи от общината с отличен успех, значими постижения в изкуствата и спорта, с трайни увреждания, с внезапно възникнали тежки здравословни проблеми или в социално затруднение.

Картината, която подари митрополитът е творба на сливенският общественик г-жа Дора Куршумова.

Творбата ще бъде включена в търговете по време на Седемнадесетото издание на Бала, който ще се проведе на 18 декември 2025 г. от 19:00 часа в ресторант „Екатерина“, с. Веселиново, община „Тунджа“.