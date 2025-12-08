Кметът Стефан Радев поздравява студентите в община Сливен с празника 8 декември

08.12.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 52

В България на 8 декември студентите честват своя празник. По този повод кметът Стефан Радев днес използва случая да поздрави всички студенти в община Сливен. На официалната си фейсбук страница градоначалникът пожелава на младите и будни хора здраве, успехи и много нови инициативи, които да продължат да развиват потенциала и креативността им.

„Този ден е специален още за всички хора, които се стремят към знание и прогрес. Специален е и за нас, които вярваме в тяхната енергия, устрем, в силата на образованието и науката. Вярвам, че подкрепата и инвестицията в образованието и развитието на студентите са ключови за бъдещето на страната ни. Днешните техни успехи ще определят постиженията и благосъстоянието на обществото утре“, пише още Радев. На всички преподаватели, бивши и настоящи студенти, инвестирали в голямата ценност на човечеството, наречена образование, той пожелава празникът да бъде изпълнен с радост, вдъхновение и нови възможности.

Студентският празник се отбелязва в България на 8 декември от 1916 година.