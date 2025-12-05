За пореден път сливенски ученици се откроиха в международно състезание

05.12.2025 14:48 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Ученици от Сливен от I, II, III, IV, V и VII клас завоюваха общо 116 медала от международното състезание „Математика без граници“ – есен 2025. Сливенските математици грабнаха 16 златни, 44 сребърни и 56 бронзови медала.

Те получиха медалите и сертификатите си на церемония в зала „Май“ в присъствието на техните родители, учители, съученици и гости. Отличията бяха връчени от председателя на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, заместник-кмета Пепа Чиликова, директора на ЦПЛР-Детски комплекс-Сливен Христо Котов, Петя Танева директор на НУ „Васил Левски“ и Николай Бутошаров, директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“.

В навечерието на Коледа и Нова Година Пепа Чиликова пожела на децата да са здрави, да се забавляват и да имат много щастливи празници, както и да продължават да развиват и да надграждат своите умения. Заедно с Димитър Митев им пожелаха още медали и постигане на нови върхове. Те поздравиха също и преподавателите им по математика Венета Кирова, Даниела Василева, Ваня Иванова, Диана Ранева, Десислава Кънева и екипите на училищата за постигнатите успехи.

Учениците се състезаваха с 25 898 деца от 20 държави, сред които 18 998 ученици от България. В математическата надпревара се включиха деца от Афганистан, Австралия, Азербайджан, Естония, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Малта, Нигерия, Република Северна Македония, Румъния, САЩ, Сингапур, Сърбия, Турция, Узбекистан, Украйна, Филипините и Хонконг.

От ЦПЛР-Детски комплекс-Сливен изразиха своята гордост от постиженията на сливенските ученици и ги увериха, че винаги ще имат приятели и партньори в лицето на ръководството.