Учениците от I „А“ клас от групата за занимания по интереси "С ум, сърце и ръце в математиката“ приложиха знанията си за геометричните фигури и създадоха коледна елха, апликирана изцяло от триъгълници. На върха ѝ блесна и ярка коледна звезда!
Съобразителните първокласници изработиха и красив зимен пейзаж, в който оживяха весели снежни човечета, съставени от триъгълник, правоъгълник, квадрат и кръг.
Децата се убедиха, че в геометричните фигури наистина има магия – с малко фантазия и въображение могат да се превърнат в интересни и забавни творения.