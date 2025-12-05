05.12.2025 16:05 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Учениците от I „А“ клас от групата за занимания по интереси "С ум, сърце и ръце в математиката“ приложиха знанията си за геометричните фигури и създадоха коледна елха, апликирана изцяло от триъгълници. На върха ѝ блесна и ярка коледна звезда!

Съобразителните първокласници изработиха и красив зимен пейзаж, в който оживяха весели снежни човечета, съставени от триъгълник, правоъгълник, квадрат и кръг.

Децата се убедиха, че в геометричните фигури наистина има магия – с малко фантазия и въображение могат да се превърнат в интересни и забавни творения.