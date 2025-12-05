Второкласниците твориха за Никулден

05.12.2025 17:59 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

По повод Никулден - празника на Свети Николай Чудотворец, учениците от вторите класове от ЦОУД подготвиха красиво тематично табло. Децата оцветиха рибки и ги подредиха, превръщайки ги в пъстра и празнична композиция. Изгледаха видеоматериал за празниците през месец декември и решиха кръстословица. Така те не само научиха повече за традициите на Никулден, но и показаха своето творчество и умения за работа заедно.