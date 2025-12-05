Сливен, кратки вечерни новини, 05.12.2025 г., петък

05.12.2025 16:06 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Ученици от I до VII клас в Сливен завоюваха общо 116 отличия на международното състезание „Математика без граници“ – есен 2025.

Пътни участъци около села в община Сливен бяха почистени от клони и храсти - работи се по пътя между селата Самуилово и Панаретовци, включително и профилиране на банкетите, както и между селата Панаретовци и Николаево.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

На 8 декември от 17:30 ч. на площад „Цар Освободител“ в Сливен ще бъдат запалени светлините на коледната елха.

В Сливен и Кърджали са изгорели най-много горски площи през 2024 г.

Ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“ Сливен взеха първите три места на състезание по приложно програмиране.

От вчера е възстановено движението в ремонтираното платно за Бургас на АМ „Тракия“ в област Сливен.