Никулден в Бургас

На 6 декември, в деня на свети Николай Мирликийски, Чудотворец, в храм „Св. Николай“ в бургаския квартал Меден рудник бе отслужена тържествена Архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение със ставрофорен иконом Николай Димитров - старши епархийски съветник, иконом Емилиян Михайлов - председател на храма, ставрофорен иконом Петър Василев, ставрофорен иконом Павлин Иванов, протойерей Дамян Плачков, свещеник Пантелеймон Дамянов, свещеник Атанасий Костадинов, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Песнопенията бяха изпълнени от Софийския хор „Св. Наум Охридски“ с диригент д-р Андрей Касабов.

Множество християни изпълниха храма, за да почетат своя небесен покровител. Сред тях бе и г-н Георги Танев, изписал празничната икона на светеца, донесена от Сливен за поклонение в Морския град.

В края на Литургията митрополит Арсений произнесе архипастирско слово, в което припомни добродетелите на свети Николай: неговото милосърдие, смелост, будна грижа за нуждаещите се и непоколебима вяра. Владиката призова вярващите да подражават на светителя чрез дела на любов и благост, които укрепват живота на общността.

Той отправи благодарност към г-н Георги Танев за усърдния труд по изписването на празничната икона и за това, че я предостави за празника. Иконата бе донесена от Сливен и поставена за поклонение в храма, тъй като поради лошите метеорологични условия литийно шествие не бе извършено.