Подкрепа за многодетни семейства по случай Никулден

06.12.2025 12:27 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 1

На празника на свети Николай Мирликийски Сливенска митрополия продължи своята благотворителна инициатива в подкрепа на многодетни семейства.

След празничната Архиерейска св. Литургия в храм „Св. Николай Чудотворец“ в Меден рудник, Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений връчи материална помощ и подаръци на две многодетни семейства от Бургас. Епархийската премия бе присъдена на сем. Радеви и сем. Пееви в знак на признателност към тяхната отдаденост, трудолюбие и любов в грижата за техните деца.

Инициативата се осъществи със съдействието на общинската и областната администрация. Кметът на Бургас и областният управител изразиха готовност за бъдещо сътрудничество със Сливенска митрополия в подкрепа на християнските семейства и децата в епархията.