Молебен за празника на град Бургас

06.12.2025 12:28 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 2

На 6 декември, по повод празника на град Бургас, бе отслужен тържествен молебен.

Преди молитвата на площад „Атанас Сиреков“ бяха издигнати националното знаме, флагът на Европейския съюз и флагът на град Бургас.

Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений поздрави кмета на града г-н Димитър Николов, областния управител г-н Владимир Крумов, представителите на местната власт и всички събрани граждани с празника на свети Николай, покровителя на Бургас. Протодякон Александър Нешев възгласи многолетствие за здраве, мир и благоденствие на града и неговите жители.

След молебена владиката освети празничния курбан, приготвен за жителите на Бургас.