Авторска икона на свети Николай украси празника на Бургас

, Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 24

Студентът Георги Танев предостави своята авторска икона на свети Николай за празника на Бургас

Авторската икона на свети Николай Чудотворец, украсила празничния ден по повод патронния празник на град Бургас, е дело на младия иконописец Георги Танев от Сливен. Творбата е неговата дипломна работа, с която тази година завършва Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ - Сливен. В момента Танев е първокурсник във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Стенопис“.

Иконата бе поставена за поклонение в храма по време на Архиерейската св. Литургия в бургаския квартал „Меден рудник“. Тя бе изнесена и на молебена, както и на заупокойната молитва на морето, събирайки поклонението, благоговението и молитвите на множеството вярващи.

