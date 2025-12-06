Авторска икона на свети Николай, украси празника на Бургас

06.12.2025 13:49 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Митрополия Сливен | България

Студентът Георги Танев предостави своята авторска икона на свети Николай за празника на Бургас

Авторската икона на свети Николай Чудотворец, украсила празничния ден по повод патронния празник на град Бургас, е дело на младия иконописец Георги Танев от Сливен. Творбата е неговата дипломна работа, с която тази година завършва Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ - Сливен. В момента Танев е първокурсник във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Стенопис“.

Иконата бе поставена за поклонение в храма по време на Архиерейската св. Литургия в бургаския квартал „Меден рудник“. Тя бе изнесена и на молебена, както и на заупокойната молитва на морето, събирайки поклонението, благоговението и молитвите на множеството вярващи.