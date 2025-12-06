Сливен, кратки вечерни новини, 06.12.2025 г., събота

06.12.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Сливен отбелязва Никулден и поздрави над 3600 именници.

Ученици от I до VII клас в Сливен завоюваха общо 116 отличия на международното състезание „Математика без граници“ – есен 2025.

Осем месеца след тежкия инцидент на въжения лифт в Сливен, пострадалите пътници все още водят битка за справедливост, докато директорът на отговорното дружество бе преизбран на поста си.

Трето място заеха учениците от ППМГ “Добри Чинтулов” Камен Канев и Стефан Тодоров от 12.г клас, а с четвърто място е Митьо Драганов също от 12. г клас в Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ – едно от най-престижните състезания в областта на ИТ в страната.

5000 лева бяха събрани за родилното отделение на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” от провелия се благотворителен концерт, организиран от Сливенска митрополия.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2025 г. е 31 и спрямо съответното тримесечие на 2024 г. се увеличава със 121.4%.

За втора поредна година кардиолозите от Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Хаджи Димитър“ – Сливен организираха научна конференция, която събра медицински специалисти от Югоизточна България.