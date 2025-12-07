Сливен, кратки вечерни новини, 07.12.2025 г., неделя

07.12.2025 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 41 минути | 157

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради отстраняване на авария на 08.12.2025 г. до отстраняване ще бъде нарушено водоподаването на с. Голямо Чочовени.

В Сливен се проведе поредното издание на инициативата „Перспективи“, организирана от „Ти си Сливен“.

Сливенската митрополия продължи своята благотворителна инициатива за подкрепа на многодетни семейства по повод Никулден - след празничната Архиерейска литургия в храма „Св. Николай Чудотворец“ в бургаския квартал „Меден рудник“, митрополит Арсений връчи материална помощ и подаръци на две многодетни семейства – Радеви и Пееви.

Младият иконописец Георги Танев от Сливен предостави своя авторска икона на свети Николай Чудотворец за празника на Бургас.

Сливен бе домакин на 5 декември на лекарски форум под надслов „Взаимното сътрудничество ни прави всеки ден по-добри“.

Сливен посрещна 5 декември Коледния камион на Кока Кола.

Футболния клуб “Берое” работи по зимната подготовка и ще има лагер в Сливен - предвижда се тима да изиграе четири контроли, като в момента се уточняват отборите.