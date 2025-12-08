Поздравление на областния управител Чавдар Божурски по случай 8 декември

08.12.2025 07:46 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Скъпи студенти и докторанти,

Уважаеми преподаватели и членове на академичната общност,

Приемете моите поздравления по случай Студентския празник!

На 8 декември празнува най-будната и просветена част от нашето общество. Вие сте хората, които ще определят бъдещето на страната, на Европа и на света за десетилетия напред.

Скъпи студенти, следвайте мечтите си, но не забравяйте своите отговорности! Учете се от по-опитните и в същото време ценете младостта си. Тя, заедно с натрупаните знания и умения, е Вашият най-голям капитал. Борете се срещу несправедливостите, но не позволявайте на никого да се възползва от енергията Ви.

Уважаеми преподаватели и членове на академичната общност, приемете моите почитания за всеотдайния труд, неуморната работа и непрестанните усилия, които полагате, за да помогнете на младите хора да реализират своя потенциал и да постигат все по-добри резултати. Бъдете техен пример както в науката, така и в живота!

Пожелавам здраве, щастие и много успехи на всички!

Честит празник!

Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен