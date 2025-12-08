08.12.2025 09:23 , Людмила Калъпчиева

Вчера Котел стана домакин на първата публична изява на новосъздадения клуб „Легенда“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие, с ръководител Светлана Свиленова. Събитието беше отбелязано с впечатляващата изложба „Есен в Котел“, която представи фотографии, уловили духа, цветовете и неподражаемата атмосфера на града.

Гостите имаха възможност да се докоснат до Котел през погледа на млади и талантливи автори, които умело съчетават художествено усещане и внимание към детайла. Клуб „Легенда“ обединява любители фотографи, за които снимането е не само хоби, но и начин да разказват истории от местната общност.

В изложбата оживяха калдъръмените улици на кв. „Галата“, площад „Възраждане“ и спокойните кътчета на парк „Изворите“. Творбите на Берин Владимирова, Божанка Стоянова, Деян Цингов, Красен Богданов и Теодора Балтова напомниха на посетителите, че красотата се крие в непринудените моменти – в хората, в архитектурата и в тиха есенна светлина.

Празничната атмосфера беше допълнена от изпълненията на фолклорна група „Котленче“ с ръководител Сашка Ченкова, които внесоха топлина и емоция в събитието.

Изложбата постави силно начало за клуб „Легенда“ и обещава още много вдъхновяващи инициативи, насочени към запазването и популяризирането на местната културна идентичност.