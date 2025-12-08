08.12.2025 09:30 , Людмила Калъпчиева

Община Котел продължава целенасочено да подобрява инфраструктурата на своята територия, като изпълнява широк спектър от ремонтни и благоустройствени дейности в редица населени места. В рамките на инвестиционната програма се обновяват пътни настилки и улични участъци в град Котел, както и в селата Кипилово, Филаретово, Соколарци, Ябланово, Орлово, Топузево, Пъдарево и Мокрен.

Кметът на общината Коста Каранашев лично инспектира напредъка на асфалтирането в село Тича, където се ремонтират улиците „Христо Стоянов“, „9-ти септември“, „Майор Чиляев“ и „Димитър Караниколов“.

В Пъдарево вече функционира нов пазар за плодове и зеленчуци – изграден по примерa на този в Градец. Съоръжението осигурява удобна и регламентирана среда за местните производители и допринася за оживлението на селския център.

Сред основните проекти през годината е и цялостното обновяване на централното площадно пространство в село Градец. Рехабилитацията е реализирана по договор с Държавен фонд „Земеделие“, чрез Подмярка 7.2 по подхода ВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“. Новата зона включва места за търговия и за отдих, разделени от нова улица, с монтирани пейки, кошчета, ограничители за автомобили, ново осветление, чешма, рехабилитирани пътни участъци и оформени паркоместа. Обновената площ е 2 650 кв. м., а официалното откриване предстои.

Подобрена инфраструктура вече има и в квартал „Изток“, където беше реновирана 700-метрова улица с подмяна на централния водопровод — първа реконструкция от близо 40 години. В резултат се осигурява по-надеждно водоподаване и по-добри условия на живот.

Със средства от общинския бюджет беше извършен основен ремонт на моста над река Глогова в кв. „Изток“. Съоръжението вече има нови устои, по-широка пешеходна зона, декоративни арки и осветление. За следващата година е планиран ремонт и на моста до хотел „Ажур“.

Допълнително бяха извършени частични ремонти на два общински пътя – Кипилово – Боринци – Стрелци и пътя към село Нейково, както и реновирани три дървени моста в парк „Изворите“, което подобрява достъпността и удобството на посетителите.

С всички тези дейности Община Котел затвърждава ангажимента си към модернизирането на инфраструктурата и създаването на по-добра среда за живот във всички населени места.