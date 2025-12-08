08.12.2025 09:44 , Людмила Калъпчиева

Проектното предложение BG06AFSP001-1.001-0070 „Прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. на територията на Местна инициативна група „Котел, Сливен и Върбица““, подадено от СНЦ „МИГ Котел, Сливен и Върбица“, беше класирано на първо място по процедура BG06AFSP001-1.001-S1.

Стратегията на МИГ се открои сред 116 кандидатствали стратегии от цялата страна, получавайки най-висока оценка за качество, обоснованост и потенциал за принос към регионалното развитие.

Изпълнителният директор на МИГ, г-жа Петя Шиварова, съобщи радостната новина и изрази благодарност към Управляващия орган на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023–2027 г. Тя благодари и на кметовете на общините Котел, Сливен и Върбица за доверието, партньорството и подкрепата при разработването на стратегията.

Това престижно класиране е ключов момент за бъдещото развитие на региона – гарантира силен старт за успешното изпълнение на целите, насочени към устойчив растеж, стимулиране на местната икономика, активиране на общностите и реализация на инициативи с висока обществена значимост.

Успехът утвърждава МИГ „Котел, Сливен и Върбица“ като пример за отлично планиране и ефективно партньорство в полза на местното развитие.