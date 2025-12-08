За поредна година, в навечерието на коледните и новогодишни празници, от 5 до
19 декември 2025г. вкл., Регионална библиотека „Сава Доброплодни”- Сливен ще
предложи на своите малки и по-големи читатели и на сливенското гражданство богата
и разнообразна програма и много празнично настроение.
Програмата на тържествата „Коледа в библиотеката“ - 2025 включва: срещи при
Коледното дърво на желанията, представления за деца, изложба коледни картички от
конкурса за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия” -
2025, церемония за награждаване на отличените участници в конкурса, коледен
концерт. Коледен подарък за сливенското гражданство ще бъде изложбата-
илюстрации „Коледа през погледа на утвърдени български художници“.
От 5 до 19 декември 2025г. мечтите и желанията на сливенските деца и юноши
ще събира Коледно дърво на желанията в библиотеката. На огромна елха във
фоайето на библиотеката деца и юноши ще могат да окачат своите желания за
следващата година. В последния ден преди Коледа желанията ще бъдат обобщени и
веднага след коледните празници ще бъдат обявени. Така, ние възрастните, ще можем
да узнаем какви са съкровените желания на децата и да помогнем те да се изпълнят.
От 9 до 18 декември 2025г., по традиция в библиотеката ще отвори врати
приказен театър като децата на възраст 7 - 9г. /I -III клас/ ще могат да посетят по
график представлението „Как да получиш най-големия коледен подарък?” – весела
история за коледните премеждия на умния и талантлив Тарльо, в опит да спаси своето
стихотворение от лошия Вълчо и хитрата Лисана и да получи от Дядо Коледа най-
големия коледен подарък. Срещата на децата с добрия Мечо и други животни от
приказната гора ще ги убеди, че истинското приятелство върши чудеса.
На 18 декември 2025г., от 10:30ч., ще бъде открита изложба-илюстрации
„Коледа през погледа на утвърдени български художници“ и изложба коледни
картички от конкурса за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна
магия“ - 2025 организиран за седемнадесета поредна година от РБ “Сава
Доброплодни“. От 11:00ч. на официална церемония ще бъдат наградени отличените
участници в двата раздела на конкурса. Церемонията ще завърши с коледен концерт.
Посещението на всички прояви от програмата е безплатно.
И тази година, чрез богатата и разнообразна програма на тържествата „Коледа в
библиотеката” екипът на РБ „Сава Доброплодни” цели да направи очакването на
коледните празници интересно и вълнуващо, както за децата и тийнейджърите, така и
за всички сливенци.