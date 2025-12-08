08.12.2025 09:53 , Людмила Калъпчиева

За поредна година, в навечерието на коледните и новогодишни празници, от 5 до

19 декември 2025г. вкл., Регионална библиотека „Сава Доброплодни”- Сливен ще

предложи на своите малки и по-големи читатели и на сливенското гражданство богата

и разнообразна програма и много празнично настроение.

Програмата на тържествата „Коледа в библиотеката“ - 2025 включва: срещи при

Коледното дърво на желанията, представления за деца, изложба коледни картички от

конкурса за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия” -

2025, церемония за награждаване на отличените участници в конкурса, коледен

концерт. Коледен подарък за сливенското гражданство ще бъде изложбата-

илюстрации „Коледа през погледа на утвърдени български художници“.

От 5 до 19 декември 2025г. мечтите и желанията на сливенските деца и юноши

ще събира Коледно дърво на желанията в библиотеката. На огромна елха във

фоайето на библиотеката деца и юноши ще могат да окачат своите желания за

следващата година. В последния ден преди Коледа желанията ще бъдат обобщени и

веднага след коледните празници ще бъдат обявени. Така, ние възрастните, ще можем

да узнаем какви са съкровените желания на децата и да помогнем те да се изпълнят.

От 9 до 18 декември 2025г., по традиция в библиотеката ще отвори врати

приказен театър като децата на възраст 7 - 9г. /I -III клас/ ще могат да посетят по

график представлението „Как да получиш най-големия коледен подарък?” – весела

история за коледните премеждия на умния и талантлив Тарльо, в опит да спаси своето

стихотворение от лошия Вълчо и хитрата Лисана и да получи от Дядо Коледа най-

големия коледен подарък. Срещата на децата с добрия Мечо и други животни от

приказната гора ще ги убеди, че истинското приятелство върши чудеса.

На 18 декември 2025г., от 10:30ч., ще бъде открита изложба-илюстрации

„Коледа през погледа на утвърдени български художници“ и изложба коледни

картички от конкурса за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна

магия“ - 2025 организиран за седемнадесета поредна година от РБ “Сава

Доброплодни“. От 11:00ч. на официална церемония ще бъдат наградени отличените

участници в двата раздела на конкурса. Церемонията ще завърши с коледен концерт.

Посещението на всички прояви от програмата е безплатно.

И тази година, чрез богатата и разнообразна програма на тържествата „Коледа в

библиотеката” екипът на РБ „Сава Доброплодни” цели да направи очакването на

коледните празници интересно и вълнуващо, както за децата и тийнейджърите, така и

за всички сливенци.