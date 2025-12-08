Нова Загора стартира мащабна кампания срещу измами при въвеждането на еврото

08.12.2025 09:57 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 57

В навечерието на преминаването към евро от 1 януари 2026 г., Община Нова Загора, Общественият посредник и Районно управление „Полиция“ – Нова Загора обединяват усилия в широка информационна кампания, насочена към предотвратяване на измами и повишаване на гражданската бдителност.

Периоди като този – на големи финансови промени – често се използват от недобросъвестни лица за измамни практики. Затова за жителите на общината са изготвени подробни информационни бюлетини с правила и ключови съвети за безопасност. Материалите ще бъдат разпространени в малките населени места, административни и търговски обекти, пенсионерски клубове и други публични пространства.

Сред най-важните препоръки към гражданите са:

Не обменяйте пари на ръка! Еврото няма да се обменя по домовете. Обмяната ще бъде автоматична по банкови сметки или на каса в банка, поща или лицензирано обменително бюро.

Приемайте само официалния курс: 1 евро = 1.95583 лева.

Не допускайте „служители“ в дома си: Никоя институция няма право да извършва обмен на адрес.

Полицията и банковите служители никога не искат пари: Не се доверявайте на призиви за „съдействие“ срещу престъпници.

Пазете се от заблуда при рестото: Монетите от 1 и 2 евро визуално наподобяват левови монети.

Община Нова Загора призовава всички жители да бъдат информирани, внимателни и да не се поддават на натиск или съмнителни предложения за „бърза“ обмяна на пари.

При съмнителни обаждания или посещения гражданите следва незабавно да сигнализират полицията на телефон 112.

Със съвместните усилия на институциите и общността може да бъде гарантиран спокоен и безопасен преход към новата валута.