Помагат или вредят на потребителите лични AI асистенти за пазаруване?

Може ли изкуственият интелект да намали броя на върнатите покупки от е-магазини?

Асистенти за пазаруване като въведената наскоро от OpenAI функция Shopping Research за „проучване на пазаруването“ в ChatGPT могат да направят избора за потребителите по-лесен, бърз, информиран, по-малко емоционален и най-важното – персонализиран, но само ако клиентите познават както предимствата, така и слабите страни, възможностите и заплахите при използването на този инструмент.

Коментарът е на основателя на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според експерта по потребителски права такъв личен асистент за пазаруване може да помогне на потребителите да достигнат до информация за продуктите, за която е малко вероятно да се досетят да потърсят.

Алгоритмите на този инструмент избягват маркетинговия език и са силно повлияни от отзивите и рецензиите на клиентите. Това е възможност за потребителите да получават полезна информация, за да открият най-добрия за тях, а не най-добрия изобщо на пазара продукт, посочи тя. Има обаче риск поради това, че информацията от източника може да не некоректна или да има манипулирани отзиви.

За бизнесите Shopping Research е шанс да се възползват от още един канал за взаимодействие със своите потенциални клиенти, по-доволни купувачи и по-малко върнати пратки като следствие от оптимизирани описания на продуктите с по-малко маркетинг и повече полезна за потребителите информация, цени и условия на сделките. Е-търговците могат и бързо да проверяват как конкурентите им описват предлаганите от тях или сходни продукти, какви ценови равнища следват, какви снимки, видеа, инструменти за сравнение са въвели в своите онлайн магазини, как това се оценява от клиентите.

Този инструмент е и стимул по-активно да управляват потребителските ревюта с бързи отговори на негативните мнения, а също и да насърчават реални клиенти да оставят честни впечатления. Алгоритмите на Shopping Research умеят да разпознават маркетинговия език и платените ревюта – май е време за повече истина.

Когато информацията е по-коректна, ще намалеят случаите на върнати пратки заради което напоследък електронни магазини заговориха за „отпадане на наложения платеж“ като начин на плащане при онлайн пазаруване, счита Габриела Руменова. По думите и Shopping Research може да допринесе и за компенсирането на разликата между пазаруване от физически обект и от електронен магазин.

Но как Shopping Research работи на практика?

Цветът на 2026 г. (PANTONE) e Cloud Dancer. Може да попитате изкуствения интелект да Ви консултира лично дали този цвят е подходящ за Вас с оглед обичайните Ви социални сюжети, конкретно житейско събитие или ангажимент и пр. Изпращате Ваша снимка, интериор или екстериор, описание на тема, преследвани резултати и т.н. При задълбочаване на комуникацията ще получите персонални насоки, описание на предлагани за продажба облекла в този цвят, коментари от реални потребители за добрите страни и евентуални проблеми с продукта, връзки към магазини за директно закупуване с цените, а при поискване - дори по-висок клас изделия или по-бюджетни предложения и още, и още...

В бъдеще Shopping Research ще се развива за по-голяма ефективност. Напълно възможно е той да предлага по-дълбока персонализация според стил на живот, навици и предпочитания, по-интелигентно откриване на скрити рискове в продуктите, интегрирани динамични ценови анализи. Така той ще се развива от инструмент за сравнение към „личен интелигентен консултант“, който разбира потребностите, пазара и качеството на продуктите в дълбочина.