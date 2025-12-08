Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 08.12.2025 г.

08.12.2025 10:52 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 05.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 08.12.2025 Г.

Сливен: За броени часове криминалисти от РУ-Сливен задържаха извършител на кражба на голяма сума пари от частен дом в град Сливен. Сигналът е подаден сутринта на 5 декември от жена на 77 години, която е заявила, че от дома й са откраднати 5100 евро и 900 лева. След проведените незабавни издирвателни действия малко след 14,00 часа на същия ден извършителят е установен и задържан за 24 часа.

Извършител на деянието е криминално проявена жена на 30 години от село Гавраилово. Направила е самопризнания и е върнала част от откраднатата сума. По случая е образувано досъдебно производство.

На 5 декември, около 15,30 часа, в дежурната част на ОДМВР-Сливен е получен сигнал за настъпило пътно произшествие в района на км. 254 на автомагистрала „Тракия“. По първоначални данни инцидентът е станал с лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 18-годишен водач. В автомобила са пътували водачът и двама пътници, всички от град Бургас. При произшествието един от пътниците и получил фрактура на ключицата, без опасност за живота. Прегледани са в болнично заведение в град Сливен и освободени. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: На 7 декември, в 17, 27 часа, в дежурната част на РУ-Нова Загора е постъпил сигнал за пътно произшествие на ул. „Цар Освободител“ в град Нова Загора. По първоначални данни произшествието е станало, след като лек автомобил „Мерцедес“, управляван от мъж на 42 години, е отнел предимство на мотоциклет „КТМ“, управляван от водач на 56 години. В резултата на инцидента е пострадал мотоциклетистът, който е транспортиран до болнично заведение в град Стара Загора с фрактура на крака без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През почивните дни на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.