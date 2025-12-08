Новина: Коледната магия озари Нова Загора

08.12.2025 11:03 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

Вълшебен празничен дух завладя Нова Загора! На 5 декември, точно в 17:00 часа, светлините на красивата коледна елха грейнаха и официално дадоха старт на най-светлия сезон от годината.

Централният площад се превърна в истинска приказка, изпълнена с усмивки, детски смях и коледна магия, донесена от малките джуджета от ДТФШ „Тракия Визън“ с ръководител Ивета Митева. Празничното тържество започна с вълнуващо представление на артистите от Куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол, които потопиха малки и големи в света на своите герои.

Кулминацията на вечерта бе впечатляващият танц „Коледно сияние“, изпълнен от малките новозагорски ангели, които внесоха допълнителна топлина и настроение в празничната програма.

Кметът на Община Нова Загора, Галя Захариева, поздрави присъстващите с топли думи и пожела здраве, благоденствие и светли празници на всички жители и гости на града.

Най-очакваният момент настъпи, когато всички заедно отброиха от 10 до 1 – и хиляди празнични светлини озариха елхата, предизвиквайки аплодисменти, възторг и искрена радост.

Нова Загора вече е обгърната от празнично настроение! Нека коледните светлини носят надежда, топлина и вяра в доброто през предстоящите празнични дни!