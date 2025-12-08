08.12.2025 11:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 65

На 5 декември 2025 г., в уютната атмосфера на Клуба на дейците на културата, се проведе превърналата се в красива традиция благотворителна среща на земеделските производители от община Нова Загора. И тази година събитието обедини хора с големи сърца, готови да подадат ръка там, където надеждата е най-нужна.

Сред присъстващите бяха кметът на Община Нова Загора, г-жа Галя Захариева – инициатор и домакин на срещата, нейният екип, директорът на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен г-н Тодор Братанов, представители на Общинска служба „Земеделие“, както и служители от отдел „Общинска собственост, транспорт и туризъм“.

Тази година каузата бе посветена на лечението на малкия Мишо от Нова Загора – дете, което от раждането си се бори с тежки неврологични и структурни увреждания, сред които вродена спина бифида, хидроцефалия, епилептични пристъпи и последствия от бактериален менингоенцефалит. Състоянието му изисква спешно лечение и изследвания в болница Acibadem – Истанбул, а необходимата сума е непосилна за семейството.

В своето обръщение към гостите г-жа Захариева изрази искрена благодарност към всички дарители:

„Дълбоко вярвам, че добрината е онова, което ни обединява като общност. Благодаря от сърце на всеки един от вас, че за поредна година откликнахте и показахте, че Нова Загора е дом на хора с големи сърца. Вашата подкрепа е шанс за живот за Мишо и надежда за неговото семейство.“

В края на вечерта беше обявена дарената сума – 12 665 лв., които ще бъдат изцяло насочени към лечението на Мишо в Истанбул.

Благодарение на сплотеността и добротата на новозагорската общност още едно дете получава надежда, а семейството му – вяра, че чудесата се случват там, където хората са единни и съпричастни.