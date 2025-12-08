Седмицата в ЕП: 8 – 14 декември 2025 г.

08.12.2025 11:17 , Людмила Калъпчиева

Докладване във връзка с устойчивостта и надлежната проверка. Преговарящите екипи на Европейския парламент и Съвета на ЕС ще работят по постигане на споразумение относно законодателно предложение за облекчаване на задълженията на дружествата за отчитане във връзка с устойчивостта и надлежната проверка. Това законодателство е част от пакета за опростяване „Омнибус I“ (понеделник).

Търговско споразумение със страните от Меркосур / селско стопанство. Комисията на ЕП по международна търговия (INTA) ще приеме позицията си по предложената защитна клауза в търговското споразумение между ЕС и държавите от Меркосур, която трябва да осигури защита на най-чувствителните селскостопански сектори на ЕС (понеделник).

На живо: заседание на INTA, понеделник, 8 декември, 18:00 ч. българско време

Цел на законодателството на ЕС в областта на климата до 2040 г. Преговарящите от Европейския парламент и Съвета на ЕС ще се стремят към постигане на споразумение по предложение на Европейската комисия за изменение на Европейския законодателен акт за климата, с което се въвежда нова, междинна и обвързваща цел на ЕС в областта на климата за 2040 г. за намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90 % в сравнение с равнищата от 1990 г. (вторник).

Фармацевтична политика на ЕС. Европейският парламент и Съветът на ЕС ще се опитат да приключат преговорите за преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти. Целта на законодателното предложение е да се насърчат иновациите и да се повишат сигурността на доставките и финансовата достъпност на лекарствата (сряда).

Приоритети на ЕС в областта на външните работи. Членовете на ЕП от комисията по външни работи (AFET) ще дискутират по актуални въпроси с ръководителя на дипломацията на ЕС Кая Калас (вторник).

На живо: заседание на AFET, вторник, 9 декември, 11:30 ч. българско време

Дългосрочен бюджет / проектомандат на Европейския парламент. Комисията на ЕП по бюджети (BUDG) ще проведе първото обсъждане на своя проект на междинен доклад относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028—2034 г. В доклада се очертава мандатът на Парламента за предстоящите преговори с държавите членки, като се описват подробно данните за всяка политика и програма на ЕС. Гласуването на доклада в пленарна зала е насрочено за м. май 2026 г. (четвъртък).

На живо: заседание на BUDG, четвъртък, 11 декември, 10:00 ч. българско време

Подготовка на пленарната сесия на 15-18 декември. Политическите групи ще се подготвят за последната пленарна сесия за тази година на 15-18 декември, по време на която ще бъде връчена наградата „Сахаров“ за 2025 г. на журналистите Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия. По време на пленарното заседание ще бъдат обсъдени предстоящата на 18-19 декември среща на върха на Европейския съвет и европейският план за жилища на достъпни цени, както и ще бъдат обсъдени и гласувани предложения за опростяването на законодателството на ЕС в областта на селското стопанство, и европейската гражданска инициатива „Моят глас, моят избор: за безопасен и достъпен аборт“. Евродепутатите ще проведат окончателни гласувания за постепенното премахване на вноса на руски природен газ, за изискванията за отчитане във връзка с устойчивостта и надлежна проверка, както и за регламента относно обезлесяването. Те ще гласуват и предложението за двустранна защитна клауза на Споразумението за партньорство между ЕС и държавите от Меркосур и докладите по собствена инициатива относно военната мобилност и европейската отбранителна готовност за 2030 г.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 12.00 ч. българско време в петък (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).

На живо: брифинг за медиите, петък, 12 декември, 12:00 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще направи обръщение по време на проява, посветена на 25-ата годишнина от приемането на Хартата на основните права на ЕС. В сряда тя ще председателства заседанието на Председателския съвет на ЕП и ще произнесе реч по време на проява относно Акта за критично важните лекарства.

Пълен списък на заседанията на парламентарните комисии може да бъде намерен тук.

