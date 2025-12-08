08.12.2025 11:44 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен

В Сливен тече подготовката за коледните и новогодишни празници. На ход е монтажът на тематичната украса в различни райони на града. За съжаление, от момента в който започна подготовката на коледната премяна на площада пред Общината, са констатирани посегателства върху нея. Счупена е част от празничната инсталация – стрингове, част от ел. захранването и други елементи, непосредствено след поставянето им.

От официалната си фейсбук страница кметът Стефан Радев призовава гражданите да бъдат отговорни и да пазят всичко, което се прави за жителите и гости на Сливен. „Нека никой не помрачава празника на децата!“, апелира още Радев. От Община Сливен призовават всички, които станат свидетели на подобни прояви, да подадат сигнал на дежурния телефон в Общината или на тел. 112.

Коледната програма на Община Сливен започва със запалването на светлините на елхата пред сградата на местната администрация. Дългоочакваното събитие за малки и големи е предвидено за днес, 8 декември, в 17.30 ч. В него със свои изпълнения ще се включат детски състави от Сливен и гостите от известната в цялата страна вокална група „Бон-Бон“.