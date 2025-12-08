Сливен, кратки вечерни новини, 08.12.2025 г., понеделник

МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен поздрави българските студенти по случай празника им.
В Сливен ще се проведе митинг в подкрепа на правителството „Желязков“, организиран от областния съвет на ДПС – Ново начало.
Празничната елха пред Община Сливен ще бъде запалена съвсем скоро - програмата започва в 17:30 ч., радвайки най-вече децата.
От началото на подготовката за украсяването на площада за Коледно-Новогодишните празници се наблюдават посегателства върху украсата – счупени стрингове и други елементи.
Областният управител на Сливен Чавдар Божурски отправи поздравления по случай Студентския празник на 8 декември.
През почивните дни на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.
На 13 декември в Сливен ще се проведе Коледен турнир по джудо за деца.