08.12.2025 18:08, ОУ "Е. Багряна" (XII)

ОУ "Е. Багряна" (XII) | България

Рая Георгиева Бекярова от 6. ,,а" клас от ОУ ,,Елисавета Багряна" завоюва трето място в националния конкурс „Доброта, любов, светлина“, организиран от Фондация „Дом на доброто“. Конкурсът цели да насърчава добротата, съпричастието и светлината в отношенията между хората чрез силата на изкуството.

Рая бе подготвена от своя учител по изобразително изкуство г-жа Здравка Долушанова, която я подкрепяше през целия творчески процес и споделя гордостта от постигнатия успех.

Наградата беше тържествено връчена на 6 декември в присъствието на участници, преподаватели и гости на събитието.

Постижението на Рая е още едно доказателство за таланта, упоритостта и вдъхновението, с които младите творци могат да променят света към по-добро.