Със запалване светлините на елхата започнаха коледните тържества в Сливен

Кметът Стефан Радев официално даде начало на коледните празници в Сливен с тържествено запалване на светлините на градската елха пред сградата на общината. Стотици жители и гости се събраха на площад „Цар Освободител“, за да споделят вълшебната атмосфера на традиционното събитие.

Празничната програма беше открита от денс формация „Олимпея“, които впечатлиха зрителите с динамика и настроение. След тях на сцената се качиха децата от вокално студио „Усмивка“, които предизвикаха още усмивки сред публиката. След тях на сцената се изявиха танцьорите от Dance Studio „Barbie“ при Военен клуб-Сливен.

Специални гости на вечерта бяха талантливите изпълнители от вокална група „Бон Бон“-София. Те плениха публиката с професионално изпълнение и празничен дух, превръщайки вечерта в истински коледен спектакъл.

Преди светлините на коледното дърво пред Общината да озарят площада, Стефан Радев се обърна към всички и им пожела здраве и сбъдване на мечтите.

„В навечерието сме на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово. Това е време, в което си правим равносметка за отминалата година. Пожелавам на всички да имате много светли, уютни и топли празници, да прекарате времето с най-близките си хора. Най-важното в живота са децата ни и близките ни. Пожелавам на всички здраве, весели, красиви и споделени коледни празници“, каза кметът.

Той се обърна и към най-малките, които с нетърпение очакват белобрадия старец. „За да дойде дядо Коледа, трябва да запалим светлините и на нашата градска елха, за да се ориентира къде са най-послушните деца“.

Всички заедно отброиха секундите до грейването на коледното дърво.

Празникът завърши с фойерверки, които озариха нощното небе и поставиха сияйно начало на коледните тържества в Сливен.