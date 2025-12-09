09.12.2025 09:37 , Людмила Калъпчиева

Община Котел беше посетена от Майя Грозданова – консултант на УНИЦЕФ България, и д-р Наталия Михайлова – социолог и външен експерт към организацията. В рамките на засилващото се сътрудничество по Европейската гаранция за детето те проведоха среща с представители на ключовите социални услуги в общината. Домакин на срещата беше административният секретар Христо Карабекиров.

Гостите разговаряха с екипите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Центъра за работа с деца на улицата, Дневния център за стари хора, Домашния социален патронаж и услугата „Асистентска подкрепа“. Целта на срещата беше да се запознаят в дълбочина с текущите нужди, предизвикателства и добри практики в предоставянето на услуги за уязвими деца, възрастни и семейства.

Партньорството между УНИЦЕФ и Община Котел вече има установена основа благодарение на пилотните дейности по Европейската гаранция за детето, които осигуриха достъп до важни услуги за редица деца в риск. Организацията продължава да подкрепя изпълнението на Националния план по Гаранцията и разширява работата си с активни общини, сред които водещо място заема Котел.

Следващата стъпка е изготвянето на цялостен анализ на ситуацията на децата и семействата в общината. Той ще обхване секторите образование, здравеопазване, социална закрила, закрила на детето и социални услуги, като включи информация от институции, доставчици на услуги, неправителствени организации, местен бизнес и общността.

„Целта е да създадем местен план за подобряване на услугите за деца, основан на реалните потребности на хората. Анализът ще използва методи, които достигат директно до децата и семействата. Хората ще бъдат питани от какво имат нужда, за да изградим точни и устойчиви решения“, подчерта д-р Наталия Михайлова.

Майя Грозданова ще координира съвместните дейности между УНИЦЕФ и Община Котел. И двете страни изразиха увереност, че общите усилия ще продължат да допринасят за по-добър живот и по-качествени услуги за децата и семействата в региона.