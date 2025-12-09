Котел ще запали празничните светлини с концерт на талантливите си деца

09.12.2025 09:49 , Людмила Калъпчиева

Кметът на Община Котел Коста Каранашев и Центърът за подкрепа на личностното развитие – Котел отправят сърдечна покана към всички жители и гости на града за тържественото запалване на светлините на коледната елха. Празничното събитие ще се състои на площад „Възраждане“ от 17:00 часа и ще бъде съпроводено от богата концертна програма с участието на най-талантливите деца от Котел.

На сцената ще се изявят:

вокална група за детска забавна песен „Цветна дъга“ с ръководител Красимира Софенкова;

кръжокът по художествено слово с ръководител Йозлем Алиева;

кръжокът по туристическа анимация с ръководител Славка Докова;

кръжокът по литературно творчество „Приказен свят“ с ръководител Таня Казакова;

фолклорна група „Котленче“ с ръководител Сашка Ченкова;

кръжокът по поп и джаз пеене „Пеещи звънчета“ с ръководител Алида Михалева.

Празникът обещава много настроение, детски усмивки и магията на коледната светлина. Организаторите канят всички да станат част от един от най-топлите и вълнуващи моменти от началото на празничния сезон.