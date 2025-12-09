Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.12.2025 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 08.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 09.12.2025 Г.
Сливен: Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба от търговски обект в град Сливен. Сигналът е получен на 8 декември за кражба на хранителни продукти от магазин в сливенския квартал „Комлука“. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.
Пожарна безопасност и защита на населението
През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.