Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.12.2025 г.

09.12.2025 09:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 57

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 08.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 09.12.2025 Г.

Сливен: Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба от търговски обект в град Сливен. Сигналът е получен на 8 декември за кражба на хранителни продукти от магазин в сливенския квартал „Комлука“. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.