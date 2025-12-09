09.12.2025 10:02 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 44 минути | 52

В навечерието на Коледните и новогодишни празници, най-магичното време на годината, младите пианисти Стефания Русева и Симон Павлов , ще разкажат любимата коледна история за „Лешникотрошачката“ и четири от приказките на „Шехеразада“. Камерният концерт „Приказки за четири ръце“ ще зарадва жителите и гости на Сливен в четвъртък, 11 декември, от 18.30 ч. в зала Сливен.

„В навечерието на Коледа, малката Клара получава необикновен подарък - дървен Лешникотрошач, който нощем оживява... Обаятелната Шехеразада успява да спаси живота си, като забавлява своя господар с увлекателни истории, разказвани в продължение на хиляда и една нощи...“.

Билетите за концерта са вече в продажба. Те могат да бъдат закупени от касата на зала „Сливен“ - всеки делничен ден от 10 до 13 ч. и от 15 до 17 ч. Те могат да бъдат заявени и онлайн на epaygo.bg и от всички каси на Easypay.