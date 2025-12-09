Сливен, кратки вечерни новини, 09.12.2025 г., вторник

На 10 декември (сряда) от 18:00 ч. пред сградата на Община Сливен ще се проведе публичен граждански протест, изразяващ несъгласие с действията на правителство и с искане за неговата оставка.
Семейните предприятия в Сливенско са се увеличили с 30% за пет години.
През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.
Психологическо студио „KatrInside“ кани на последната за 2025 година групова среща: „Чудесата в моя живот – в очакване на Рождество Христово“ на 10 декември от 17:30 часа.
На 11 декември Сливенският симфоничен оркестър ще изнесе празничен концерт „Приказки за четири ръце“, където младите пианисти Стефания Русева и Симон Павлов ще представят любимата коледна история за „Лешникотрошачката“ и четири приказки от „Шехеразада“.
На площада пред Сливенската община тържествено бяха запалени светлините на Коледната елха.
От 5 до 7 декември СУ „Пейо Яворов“ – Сливен беше домакин на ХХVII Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи“ за учебната 2025/2026 година.