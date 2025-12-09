09.12.2025 12:48 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди около 1 час | 55

QNAP пуска NASbook с инсталирани корпоративен клас E1.S SSD за висока производителност и надеждност

Моделът TBS-h574TX идва с капацитети 9.6TB и 19.2TB и поддръжка на смяна на SSD без изключване на захранването

QNAP® Systems, Inc. днес обяви нови модели на известния TBS-h574TX изцяло флаш NASbook, който се предлага с предварително инсталирани корпоративен клас E1.S SSD дискове. Предлагани с два капацитета - 9.6TB или 19.2TB, новите модели са специално създадени за интензивни работни процеси като пост-обработка, включително редактиране на видео, визуални ефекти (VFX) и анимация. С поддръжка на сменяеми под захранване E1.S SSD дискове, TBS-h574TX позволява непрекъсната работа, като дава възможност на снимачните екипи на място, малките екипи за видео продукция, SOHO потребителите и мобилните мултимедийни специалисти да си сътрудничат безпроблемно и да поддържат максимална производителност.

„Скоростта и надеждността са от решаващо значение в производството на мултимедия. Чрез интегрирането на валидирани от QNAP E1.S SSD дискове в TBS-h574TX, потребителите вече не е нужно да се тревожат за съвместимостта на дисковете. Те могат да включат устройството, да го конфигурират и директно да започнат редактиране“, каза Анди Чуанг, продуктов мениджър на QNAP, добавяйки: „Този NASbook съчетава преносим дизайн, производителност изцяло с флаш памет и SSD дискове с възможност за замяна без изключване на устройството, за да предложи уникално компактно, мощно и без прекъсвания изживяване — така че екипите да могат да се съсредоточат върху креативността си по всяко време и навсякъде със спокойствие.“

Ключови характеристики на TBS-h574TX за оптимизирани работни процеси

• Корпоративен клас E1.S SSD дискове, сертифицирани от QNAP

Проектирани за достъп до данни с висока плътност, E1.S SSD дисковете имат изключителна производителност и издръжливост със защита от загуба на захранване (PLP). До 70 000 IOPS при произволен запис от 4K повишава ефективността при достъп до малки файлове и редактиране на визуални ефекти. Криптирането TCG Opal 2.0 SED гарантира сигурно съхранение на файловете, защитавайки чувствителните активи от неоторизиран достъп.

• Гъвкави конфигурации на хранилището

Петте E1.S слота на системата са съвместими и с M.2 NVMe SSD дискове чрез адаптери. Всички слотове поддържат „гореща“ смяна (без изключване на захранването), което позволява на потребителите да персонализират конфигурациите според нуждите на проекта. Условната автоматична RAID подмяна с резервни дискове гарантира непрекъснатост на работата дори ако даден диск се повреди, осигурявайки безпроблемна непрекъснатост на работния процес.

• Мощна многозадачност

Снабден с 10-ядрен (2P+8E) и 12-нишков процесор Intel® Core™ i5-1235U с хибридна архитектура, TBS-h574TX се справя без усилие с многозадачни натоварвания, като видео редактиране, пост обработка на визуални ефекти и архивиране на файлове.

• Високоскоростна свързаност за съвместна работа

Два Thunderbolt™ 4 порта позволяват директна връзка с Mac® и Windows® работни станции. 4K файлове могат да се прехвърлят за по-малко от 10 минути, което позволява безпроблемно онлайн редактиране. Вградените 10GbE и 2.5GbE портове с поддръжка на SMB позволяват едновременен достъп на множество редактори и синхронизиране на файлове, повишавайки ефективността на екипната работа.

• Оптимизирано импортиране на мултимедийно съдържание и наблюдение в реално време

С два USB 3.2 Gen 2 порта (10Gbps), потребителите могат бързо да импортират мултимедийно съдържание от външни устройства или да свързват USB DAS / JBOD устройства за дългосрочно архивиране или архивиране на проекти. HDMI™ 4K изход позволява възпроизвеждане на видео в реално време за незабавен преглед.

• Надежден файлов сървър с непроменлив сторидж

TBS-h574TX работи с операционната система QuTS hero с изцяло флаш масив и файлова система ZFS. Той разполага със защита на целостта на данните, непроменливост и оптимизирани за SSD функции — защита на файловете и удължаване на живота на SSD, за да се увеличи максимално инвестицията.

• QNAP облачно съхранение за споделяне на файлове

За отдалечено сътрудничество, създателите могат да съхраняват или архивират малки мултимедийни активи след редактиране и транскодиране в myQNAPcloud Storage, което позволява защитен достъп до файлове и споделяне в реално време.

Наличност

За допълнителна работа и спецификации, моля посетете http://www.qnap.com.

За QNAP

Компанията QNAP (Quality Network Appliance Provider) е посветена на предоставянето на цялостни решения в разработването на софтуер, дизайна на хардуер и вътрешното производство. Фокусирайки се върху иновациите в областта на съхранението на данни, мрежите и интелигентното видео, QNAP представя революционно облачно NAS решение, което се присъединява към нашата авангардна екосистема от софтуер, базиран на абонамент, и диверсифицирани канали за обслужване. QNAP вижда NAS като нещо повече от просто сторидж и е създала облачна мрежова инфраструктура, за да могат потребителите да хостват и разработват анализ на изкуствен интелект, периферни изчисления и интеграция на данни в своите QNAP решения.