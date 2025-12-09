09.12.2025 13:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 15 минути | 1

На 10 декември от 17:00 часа Зала „Сливен“ ще отвори врати за едно трогателно и вдъхновяващо събитие, организирано от Stilian Detepazitel – изява, която показва света през очите и цветовете на децата и лицата с увреждания от дневните центрове.

Събитието обещава да бъде палитра от емоции – красиво, искрено и изпълнено с послание.

Организаторите споделят, че аплодисментите на публиката ще бъдат най-голямата награда и стимулираща сила за децата и участниците да продължат да творят, да мечтаят и да се развиват.

Всички жители и гости на Сливен са сърдечно поканени да подкрепят това смислено и очарователно събитие.

Дата: 10 декември (сряда)

Час: 17:00

Място: Зала „Сливен“

Добре дошли!