ДЮФА „Тракийче“ кани сливенци на празничен коледен концерт в Зала „Сливен“

Коледната магия ще заблести в сърцето на Сливен на 12 декември 2025 г. от 18:30 ч., когато на сцената на Зала „Сливен“ ще се състои специалният Коледен концерт на Детско-юношеския фолклорен ансамбъл „Тракийче“ и Народен хор „Изворче“ при Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс.

Концертът има особено значение – ДЮФА „Тракийче“ ще участва с него в Първи етап на 7-ми Национален преглед на фолклорните ансамбли на ЦИОФФ – България, където ансамбълът ще защити престижното звание „Представителен ансамбъл“.

Публиката ще има възможност да се наслади на богата програма от български народни танци и песни, изпълнени с емоция, традиция и празничен дух. Това е вечер, обещаваща топлина, вдъхновение и незабравими мигове, които ще останат в сърцето дълго след последния аплодисмент.

Дата: 12 декември 2025 г.

Час: 18:30 ч.

Място: Зала „Сливен“

Вход: 10 лв. – билети се продават в Детски комплекс (ул. „П. Славейков“ 8)

Община Сливен и ДЮФА „Тракийче“ канят всички жители и гости да споделят празничното настроение и да подкрепят младите таланти. Коледният дух оживява в ритъма на българския фолклор!