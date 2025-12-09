Вече има заявен инвеститорски интерес към терен на Индустриалния парк в Сливен

09.12.2025 14:21 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Към един от терените на изграждащия се в момента Индустриален парк в Сливен, вече има заявен инвеститорски интерес. Това обяви на днешната си пресконференция по повод сесията в четвъртък, председателят на Общинския съвет Димитър Митев. Инвеститорското намерение, което касае продажба на терен от 4,5 дка от Индустриалната зона, е включено в дневния ред на сесията на 11 декември. Теренът представлява недвижим имот – частна общинска собственост, чиято продажба ще бъде по реда на публично оповестен конкурс.

В изпратеното до Общината предложение инвеститорът посочва, че възнамерява да изгради нова търговско-складова база, като реализира инвестиция в размер на минимум 2 млн. лв., както и да осигури минимум пет работни места.

„Започва да се случва реалната възвръщаемост на вложеното в Индустриалния парк, което за мен е показателно. Това е едно добро начало“, посочи Митев.

Индустриалният парк в Сливен е най-големият извън територията на София и на трето място в цялата страна. В момента тече първият етап по изграждането му, който се очаква да приключи в края на април 2026 г. Община Сливен е получила одобрение за финансиране и на втория етап по изграждане.