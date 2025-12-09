09.12.2025 15:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 55

Местният парламент в Сливен се събира на редовно заседание този четвъртък, 11 декември. Дневният ред включва 46 точки. На пресконференция днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев открои акцентите за сесията. Сред тях попада промяната на правилника за дейността на местния парламент. По думите му, тя касае основно промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Съгласно тях местният парламент се задължава да приеме етичен кодекс на общинските съветници, който да бъде включен в правилника за работа. „Идеята на законодателя е работата и действията на общинския съветник да бъдат по-обществено достъпни, да бъдат по-публични и по-отчетни“, посочи Митев.

На сесията ще бъдат гласувани промени в няколко общински наредби. Едната е Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината. Изменението в част от текстовете й се налага заради промяната в структурата на общинската администрация, разясни председателят.

Заради въвеждането на Закона за еврото се налага изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги. По отношение на промяната Димитър Митев подчерта, че цените на таксите и услугите си остават същите, като ще бъдат превалутирани – от левове в евро.

Общинският съвет ще гласува изцяло нова Наредба. Тя се отнася за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на общината. Един от вносителите на проекта за Наредба е общинският съветник Динко Ганчев, който присъства на днешната конференция и внесе детайли по текстовете. Предлаганият размер на финансовата подкрепа варира от 200 до 4 хил. лв., в зависимост от поредността на роденото или осиновено дете в семейството, както и от образователната степен на родителите. В тази връзка Наредбата предвижда като задължителни условия родителите да пребивават постоянно в общината, да имат завършено поне средно образование и да полагат адекватни грижи за своите деца.

И на тази сесия ще бъде гласувана актуализация на бюджета. Митев уточни, че тя е по отношение на финансовата рамка на Програмата за саниране, която в момента се изпълнява в различни райони на Сливен.

Дневният ред от точки включва и изменение на правилника за работа на Общинско предприятие „Общински пазари“.

Местният парламент ще гласува още програмата за развитие на читалищата за 2026 г., както и дали Общината да кандидатства с проект по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата касае закупуване на електрически превозни средства, включително, свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги.

Подробна информация за предварителните материали по дневния ред се съдържа на посочения линк : https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite

Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч.

На днешната пресконференция присъстваха двама от заместник-председателите на Общинския съвет – Кольо Милев и Момчил Пантелеев.