Вицепремиерът Атанас Зафиров даде старт на строителството на новия Факултет по ветеринарна медицина

Туида Нюз | България

Вицепремиерът Атанас Зафиров, областният управител инж. Мартин Мачев и ректорът на Медицинския университет в Плевен проф. Добромир Димитров поставиха началото на изграждането на новия Факултет по ветеринарна медицина към Медицинския университет в града. След церемонията по първа копка вицепремиерът Зафиров бе отличен с почетен плакет на Медицинския университет – Плевен за успешно партньорство и в знак на благодарност за активната подкрепа за разкриването на факултета, което е май-младото пето звено в структурата на университета.

Изграждането на факултета се финансира по проект „Единно здраве за Северозападен регион“, част от програма „Развитие на регионите" на ЕС. С това Медицинският университет в Плевен става първият в България, който предлага обучение по хуманна и ветеринарна медицина, и фармация.

Решението за изграждането на факултета бе взето с решение на Министерския съвет на 8 май и бе гласувано от Народното събрание с единодушие още през юни тази година.

„Горд съм, че в рамките на тази година започва и реалното изграждане на факултета, което ще позволи на Медицинския университет - Плевен да се утвърди като регионален лидер в областта на медицинското образование“, заяви вицепремиерът Зафиров. „Сигурен съм, че с условията, които ще предостави новата сграда, Медицинският университет в Плевен ще се превърне в най-модерното учебно заведение в Северна България и ще привлече студенти от целия Балкански полуостров“, добави той и отбеляза, че проектът е добър пример, как когато има предвидимост и стабилност в държавата, нещата започват да се случват с необходимите темпове.

Откриването на Факултет по ветеринарна медицина в Медицински университет – Плевен е стратегически важна стъпка, която ще допринесе за академичното и научното развитие на институцията, ще подкрепи регионалната икономика и ще осигури висококачествени специалисти в сферата на ветеринарната медицина.

В момента в университета има четири факултета: „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“.

Във Факултета по ветеринарна медицина ще се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Ветеринарна медицина“ от професионално направление „Ветеринарна медицина“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.

Акредитацията, с която разполага факултетът, е за обучението на общо 400 студенти. В момента първокурсниците са 40 на брой.

Проектът включва изграждането на три основни сгради - деканат, административна част и учебен корпус, както и университетска болница с клиника за дребни животни, която ще осигури модерна среда за подготовка на бъдещите ветеринари. След събитието вицепремиерът Зафиров участва и в среща със студенти в учебното заведение.

Пред медиите в града, вицепремиерът заяви, че се надява България да не влиза в следващата година със стар бюджет. „Надявам се за първи път от четири или пет години България да има нормална бюджетна процедура, така че да не се налага да влизаме в следващата година със стария бюджет, който не е адекватен на новите реалности - нито на еврозоната, нито на инфлацията от последната година, нито на очакванията и на тези млади хора“, отбеляза Зафиров.

