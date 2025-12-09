Коледни вълнения

09.12.2025 19:26 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Първокласниците и техните учители посетиха Регионална библиотека" Сава Доброплодни". Те се възползваха от богатата коледна програма на библиотеката и се насладиха на представлението "Как да получиш най-големия коледен подарък?".

Служителите на библиотеката показаха завидни актьорски умения. Малките първокласници, естествено, застанаха на страната на положителните герои в приказката - Зайо и Мечо и се опитваха да ги предпазят от Вълчо и Лиса.

Дядо Коледа не закъсня и отново показа на децата, че доброто побеждава!